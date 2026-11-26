Mandi News: बीबीएमबी में अधिकारियों-कर्मचारियों ने ली शपथ
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 05:43 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 05:43 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
डैहर (मंडी)। ब्यास सतलुज लिंक (बीएसएल) परियोजना प्रबंधन की ओर से संविधान दिवस सम्मान और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। परियोजना मुख्यालय सहित विभिन्न कार्यालयों और मंडल इकाइयों में अधिकारियों व कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया।
सदस्य सिंचाई एवं मुख्य अभियंता बीएसएल परियोजना बीएस नारा के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्य अभियंता कार्यालय बीएसएल परियोजना सुंदरनगर में उप मुख्य अभियंता कश्मीर सिंह ठाकुर और अधीक्षण अभियंता मुख्यालय एसपी शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। इस दौरान देश को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए रखने तथा नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अवसर सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया।
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डैहर (मंडी)। ब्यास सतलुज लिंक (बीएसएल) परियोजना प्रबंधन की ओर से संविधान दिवस सम्मान और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। परियोजना मुख्यालय सहित विभिन्न कार्यालयों और मंडल इकाइयों में अधिकारियों व कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया।
सदस्य सिंचाई एवं मुख्य अभियंता बीएसएल परियोजना बीएस नारा के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
विज्ञापन
मुख्य अभियंता कार्यालय बीएसएल परियोजना सुंदरनगर में उप मुख्य अभियंता कश्मीर सिंह ठाकुर और अधीक्षण अभियंता मुख्यालय एसपी शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। इस दौरान देश को संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए रखने तथा नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अवसर सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया।
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