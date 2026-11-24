विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मंडी सदर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपक शर्मा ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक सहायता और वित्तीय पैकेज देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी और सीमित संसाधनों वाले राज्य की आर्थिक परिस्थितियों को समझे बिना लिए गए वित्तीय फैसलों का असर प्रदेश के विकास पर पड़ता है। केंद्र सरकार को प्रदेश के जायज वित्तीय हितों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए।मंडी में जारी बयान में दीपक शर्मा ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद वर्ष 2026-27 से राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से हिमाचल प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ा है। अब इस सहायता के बंद होने से विकास कार्यों, आधारभूत ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती बन गया है।उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी राज्यों से अलग हैं। यहां सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पेयजल और आपदा प्रबंधन पर अधिक खर्च करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी प्रदेश को बार-बार भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।