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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (मंडी)। धर्मपुर के कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर एक साल बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (मोर्थ) के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। इस बार उन्होंने हाईवे निर्माण के दौरान पहाड़ियों की अवैज्ञानिक कटिंग से मकानों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया है। विधायक कुम्हारड़ा गांव में प्रभावित शारदा देवी के मकान के पास धरने पर बैठे हैं। तीन दिन पहले हाईवे निर्माण के लिए की गई कटिंग के दौरान यह मकान क्षतिग्रस्त हो गया था।विधायक ने आरोप लगाया कि निर्माण कंपनी और उसके अधीन काम कर रहे छोटे ठेकेदार पत्थरों के लालच में नियमों को ताक पर रखकर पहाड़ियों की कटिंग कर रहे हैं। इससे आसपास के मकानों को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि धर्मपुर से अवाहदेवी तक ऐसे 194 मामलों की शिकायतें जिला प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमेटी को सौंपी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।चंद्रशेखर ठाकुर ने कहा कि वह पिछले चार वर्षों से इस समस्या को लगातार उठा रहे हैं। कई स्थानों पर पहाड़ियों को 90 डिग्री के कोण पर काट दिया गया है, जिससे आसपास के मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कंपनी के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। विधायक ने कहा कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाने हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से धर्मपुर से सरोली मोड़ तक सड़क और पुलों की स्थिति का निरीक्षण करने की मांग की। साथ ही कहा कि अधिकारियों को उन्हें नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।