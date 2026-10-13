Mandi News: चित्रों से दिया एचआईवी से बचाव और नशामुक्ति का संदेश

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मंडी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में मंगलवार को एचआईवी, एड्स जागरूकता और नशे की लत के दुष्प्रभावों पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। संस्थान के प्रधानाचार्य इंजीनियर अजेश कुमार के दिशा-निर्देशानुसार आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षुओं ने चित्रों के माध्यम से नशामुक्त समाज और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया। प्रशिक्षुओं ने चित्रों के माध्यम से बताया कि सही जानकारी, जागरूकता और सकारात्मक सोच से समाज को नशे जैसी गंभीर समस्या से बचाने में मदद मिल सकती है। प्रतियोगिता में सीआईटीएस से अंजू, ललिता, रवि शर्मा, अमन कुमार और नीम, टर्नर व्यवसाय से तनुज व विकास, मेकेनिक मोटर व्हीकल से विनय ठाकुर, देविंदर व भूपिंदर, ड्राफ्ट्समैन सिविल से हिरन पाल, विनय कुमार व किरण कुमारी, फिटर व्यवसाय से भारती, अनुराग, राहुल व पीयूष तथा सिलाई प्रौद्योगिकी से सुनीता, पूजा व कोमल ने भाग लिया। इस दौरान रेड रिबन क्लब के नोडल अधिकारी परवीन धीमान, ग्रुप इंस्ट्रक्टर चमन वर्मा, क्लब सदस्य महेंद्र पाल, अश्वनी कुमार, ममता कुमारी और दीपाली दीवान उपस्थित रहे। संवाद