फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Mandi team dominates Solang Manali Pre-World Cup

Mandi News: सोलंग मनाली प्री-वर्ल्ड कप में मंडी की टीम का दबदबा

Wed, 14 Oct 2026 01:40 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Mandi team dominates Solang Manali Pre-World Cup
सोलो एक्यूरेसी में मोहर सिंह ने जीता स्वर्ण, अक्षय को रजत पदक; ग्रुप इवेंट में भी टीम रही अव्वल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। सोलंग मनाली में आयोजित प्रथम सोलंग मनाली एक्यूरेसी प्री-वर्ल्ड कप-2026 में मंडी की स्पैनीधार पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सोलो और ग्रुप, दोनों इवेंट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
सोलो एक्यूरेसी में थाची निवासी मोहर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। जबकि मंडी की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे चंबा जिले के डलहौजी निवासी अक्षय ने रजत पदक हासिल किया। 9 से 12 अक्तूबर तक आयोजित प्रतियोगिता के ग्रुप एक्यूरेसी इवेंट में भी स्फेनिधार पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। विजेता टीम में मोहर सिंह, अक्षय, मनीष और छित्तर शामिल रहे।
विज्ञापन


जिला प्रशासन मंडी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें और एसोसिएशन को बधाई दी। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी भविष्य में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर मंडी और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed