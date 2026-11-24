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एकादश रुद्र और भूतनाथ मंदिर समितियों ने की ब्यास आरतीसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के पावन अवसर पर मंगलवार शाम छोटी काशी मंडी के ब्यास घाट भक्तिमय माहौल और दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। इस उपलक्ष्य पर शाम पौने छह बजे एकादश रुद्र मंदिर प्रबंध समिति की ओर से ब्यास नदी की भव्य आरती उतारी गई। इस दौरान व्रत रखने वाली महिलाओं ने विधि-विधान के साथ नदी में दीप प्रवाहित कर अपने व्रत का उद्यापन किया और सुख-समृद्धि की कामना की।एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी सत सुंदरम ने बताया कि मंदिर समिति की ओर से पिछले आठ वर्षों से आम जनता के सहयोग से निरंतर ब्यास आरती का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को ब्यास घाट पर शहर के अनेक श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लेकर नदी में दीप प्रवाहित किए।दूसरी ओर समखेतर वार्ड स्थित डुगली घाट परिसर में बाबा भूतनाथ मंदिर ब्यास आरती कमेटी की ओर से महंत देवानंद सरस्वती की अगुवाई में देव दीपावली का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। समिति और जन सहयोग से घाट पर 2100 दीप प्रज्वलित कर ब्यास नदी की भव्य महाआरती उतारी गई। बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने देव दीपावली का महत्व बताते हुए कहा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था। इसी विजय की खुशी में देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था, तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है।