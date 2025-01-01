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एनसीसी कैडेट काजल सहित गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने वाले कैडेट्स सम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। वल्लभ महाविद्यालय मंडी की एलुमनी एसोसिएशन की ओर से रविवार को सरदार पटेल विश्वविद्यालय के सभागार में वार्षिक एलुमनी मीट-2026 का आयोजन किया गया। समारोह में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री रंगीला राम राव, सदर विधायक अनिल शर्मा और बल्ह विधायक इंद्र सिंह गांधी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थियों ने भाग लिया और कॉलेज से जुड़ी पुरानी यादें ताजा कीं।जयराम ठाकुर ने कहा कि वल्लभ कॉलेज ने उनके व्यक्तित्व को निखारने और जीवन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने छात्र जीवन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, एकांकी नाटकों, छात्र राजनीति और दक्षिण भारत के शैक्षणिक भ्रमण से जुड़ी यादें साझा कीं। उन्होंने वर्ष 1998 में आयोजित महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय समारोह के दौरान यू-ब्लॉक से परेड और मार्च पास्ट निकाला गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की वास्तविक पहचान उसके विद्यार्थियों की उपलब्धियों और समाज के प्रति उनके योगदान से होती है। पूर्व विद्यार्थियों को संस्थान के विकास में निरंतर सहयोग देना चाहिए।पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपने कॉलेज जीवन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह इसी महाविद्यालय में एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर रहे हैं। इस दौरान उन्हें राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अवसर भी मिला। उन्होंने कहा कि कॉलेज में बिताए समय ने उनके भीतर अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित किया। यहां से मिले संस्कार और अनुभव उनके सार्वजनिक जीवन में भी काफी उपयोगी साबित हुए।पूर्व मंत्री रंगीला राम राव ने कॉलेज परिसर में स्थित ऐतिहासिक पीपल के वृक्ष को संस्थान की विकास यात्रा का साक्षी बताया। वहीं, सदर विधायक अनिल शर्मा ने महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सहयोग का आश्वासन दिया।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने एलुमनी मीट को पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थियों के बीच संवाद, संपर्क और सहयोग का महत्वपूर्ण मंच बताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. हेमराज राणा ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि उपाध्यक्ष डॉ. तारा सेन ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।इस अवसर पर एनसीसी वायु सेना विंग की लीडिंग फ्लाइट कैडेट काजल को प्रांगला चोटी पर तिरंगा फहराने की उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने वाले कैडेट्स को भी सम्मानित किया गया।