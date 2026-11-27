संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। आस्था एवं उत्सव जन कल्याण समिति छातर की ओर से गांव छातर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शुक्रवार को कथा व्यास गोविंद कृष्ण वृंदावन ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और गोवर्धन पूजा का प्रसंग सुनाया। पूतना वध, माखन चोरी और यशोदा मैया को भगवान के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन होने की कथा सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए।कथा व्यास ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध कर ब्रजवासियों को भय से मुक्त किया। वहीं, इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सात दिनों तक सभी को आश्रय दिया। इस अवसर पर कथा स्थल पर गोवर्धन पूजा की गई और भगवान को छप्पन भोग अर्पित किए गए।