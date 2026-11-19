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करसोग (मंडी)। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान आरोग्य मंदिर गुजरोधार में क्षय रोग (टीबी) से बचाव और इसके लक्षणों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता एवं परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों को क्षय रोग से बचाव, समय पर जांच करवाने और उपचार के महत्व की जानकारी दी गई। वहीं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राजकीय माध्यमिक पाठशाला पांगणा में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों का परीक्षण कर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श दिया। बीएमओ डॉ. गोपाल चौहान ने बताया कि विभाग की ओर से इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करने और बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच पर जोर दिया जा रहा है।

संवाद न्यूज एजेंसी