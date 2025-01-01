Mandi News: ‘हमारी रामलीला’ ने दर्शकों पर छोड़ी छाप

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सोसायटी फॉर हिमाचल आर्ट एवं कल्चर शाख के निर्देशक रामपाल मलिक और सहयोगी जय कुमार ने बताया कि फेस्टिवल में विभिन्न विषयों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यक्रम में अध्यक्ष पुष्पराज स्वामी, उपाध्यक्ष राजेश कुमार, जय कुमार जैक, राजित सिंह कंवर, रूप उपाध्याय, राजेश चौहान, शाल्वी शर्मा, रंगकर्मी कुलदीप गुलेरिया, संजय सोनी और कला एवं संगीत प्रेमी मौजूद रहे।

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मंडी। कुल्लू-मनाली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन सोमवार को प्रदर्शित नौ लघु फिल्मों में ‘हमारी रामलीला’ ने दर्शकों पर खास प्रभाव छोड़ा। फिल्म में बदलते दौर के बीच रामलीला की सदियों पुरानी परंपरा को पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवित रखने वाले लोगों की श्रद्धा, संघर्ष और भावनाओं को संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया। फिल्म में रामलीला को केवल नाटक या धार्मिक आयोजन के बजाय समुदाय, संस्कृति और बचपन की यादों से जुड़े रिश्ते के रूप में दिखाया गया है। तीसरे दिन ‘वन डे लाइफ’, ‘मजार’, ‘एमबीए’, ‘एक थी पृथ्वी’, ‘डिलेमा’, ‘तय है सुबह का आना’, ‘वाट इज लव’, ‘एक चुप्पी की कीमत’ और ‘हमारी रामलीला’ का प्रदर्शन किया गया। सामाजिक सरोकारों और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी फिल्मों को दर्शकों ने खूब सराहा। फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ कात्यायन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लघु फिल्में सामाजिक और ज्वलंत मुद्दों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही हैं।