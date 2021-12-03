Mandi News: अब पंचायतों के विकास कार्यों में केवल आईएसआई मार्क उत्पादों का होगा इस्तेमाल

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जंजैहली में पंचायत प्रतिनिधियों को दिए गुणवत्ता के गुरुमंत्रसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। अब पंचायतों के विकास कार्यों में केवल आईएसआई मार्क उत्पादों का ही इस्तेमाल होगा। घटिया और नकली सामान पर लगाम लगेगी ताकि कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी न आए। पंचायत स्तर पर होने वाले सभी सरकारी व सार्वजनिक विकास कार्यों में केवल बीआईएस प्रमाणित आईएसआई मार्क उत्पादों जैसे सीमेंट, स्टील, पाइप और बिजली के उपकरणों का ही उपयोग किया जाएगा।विश्व मानक दिवस के अवसर पर जंजैहली के पंचायत समिति सम्मेलन हॉल में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), परवाणू शाखा की ओर से संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीआईएस परवाणू के प्रमुख एवं निदेशक एससी नायक की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विकास खंड सराज के पंचायत समिति सदस्यों, पंचायत प्रधानों और पंचायत सचिवों को गुणवत्ता मानकों और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।बीआईएस अधिकारियों ने केंद्र सरकार के गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) की जानकारी देते हुए बताया कि अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन वाली सामग्रियों का बिना मानकों के उपयोग या बिक्री करना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है।ग्रामीणों के अधिकारों की सुरक्षा और सोने की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधियों को ज्वैलरी की हॉलमार्किंग और एचयूआईडी (हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या) के बारे में समझाया। इसके साथ ही बीआईएस केयर एप का लाइव प्रदर्शन कर आईएसआई लाइसेंस के सत्यापन और घटिया या नकली सामान की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया सिखाई गई।