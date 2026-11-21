Mandi News: पंप हाउस से मोटर के चार सेट चोरी
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:20 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:20 PM IST
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सुंदरनगर (मंडी)। सिरडा कॉलेज के समीप सुराहु नाला स्थित जलशक्ति विभाग के पंप हाउस में चोरों ने सेंध लगाकर मोटर के चार सेट चोरी कर लिए। चोरी हुए सामान की कीमत करीब तीन लाख रुपये आंकी जा रही है। पुलिस थाना धनोटू में गत वीरवार शाम को चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के मुताबिक यह पंप हाउस जलशक्ति विभाग के सब डिविजन कनैड के अंतर्गत आता है। पंप के पानी के सैंपल फेल होने के कारण यह लंबे समय से बंद पड़ा था। इसी का फायदा उठाकर शातिर पंप हाउस से मोटर के चार सेट चोरी कर ले गए। घटना का पता चलने पर विभागीय स्तर पर चोरी हुए सामान का आकलन करने के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।
वारदात में नशे के आदी लोगों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस जांच में अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पंप हाउस से मोटर के चार सेट चोरी होने की शिकायत मिली है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और चोरी में संलिप्त आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
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पुलिस के मुताबिक यह पंप हाउस जलशक्ति विभाग के सब डिविजन कनैड के अंतर्गत आता है। पंप के पानी के सैंपल फेल होने के कारण यह लंबे समय से बंद पड़ा था। इसी का फायदा उठाकर शातिर पंप हाउस से मोटर के चार सेट चोरी कर ले गए। घटना का पता चलने पर विभागीय स्तर पर चोरी हुए सामान का आकलन करने के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।
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वारदात में नशे के आदी लोगों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस जांच में अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पंप हाउस से मोटर के चार सेट चोरी होने की शिकायत मिली है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और चोरी में संलिप्त आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
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