विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक यह पंप हाउस जलशक्ति विभाग के सब डिविजन कनैड के अंतर्गत आता है। पंप के पानी के सैंपल फेल होने के कारण यह लंबे समय से बंद पड़ा था। इसी का फायदा उठाकर शातिर पंप हाउस से मोटर के चार सेट चोरी कर ले गए। घटना का पता चलने पर विभागीय स्तर पर चोरी हुए सामान का आकलन करने के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।वारदात में नशे के आदी लोगों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस जांच में अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पंप हाउस से मोटर के चार सेट चोरी होने की शिकायत मिली है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और चोरी में संलिप्त आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।