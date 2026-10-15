Mandi News: देसी घी के चार सैंपल फेल, पनीर में भी फैट कम

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सरकाघाट से भरे नॉन-अल्कोहलिक बीयर का सैंपल मिसब्रांडेडखाद्य एवं सुरक्षा विभाग को मिली लैब रिपोर्ट में हुआ खुलासाडिजिटल पर न चलाएं...संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। पंडोह में देसी घी और मिल्क केक में दूध से मिलने वाले फैट के बजाय दूसरे फैट का इस्तेमाल होने का खुलासा लैब रिपोर्ट में हुआ है। खाद्य पदार्थों के सैंपलों की जांच में देसी घी के चारों सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए। घी की वीआर रीडिंग निर्धारित मानकों से अधिक मिली, जिससे मिल्क फैट के अलावा दूसरे फैट की मौजूदगी के संकेत मिले। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग को मिली लैब रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। अब विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा।पंडोह से लिए गए पनीर के दो सैंपल भी गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। दोनों में फैट की मात्रा निर्धारित स्तर से कम पाई गई। इनमें से पैकेटबंद पनीर का सैंपल सब स्टैंडर्ड होने के साथ मिसब्रांडेड भी पाया गया। वहीं, पंडोह से लिए गए मिल्क केक के सैंपल में भी दूध से मिलने वाले फैट के बजाय दूसरे फैट का इस्तेमाल पाया गया। लैब रिपोर्ट में इसे सब स्टैंडर्ड घोषित किया गया है।इसके अलावा, सरकाघाट से लिए गए नॉन-अल्कोहलिक बीयर के सैंपल की जांच में लेबलिंग से जुड़ी खामी सामने आई। यह सैंपल मिसब्रांडेड पाया गया। सब स्टैंडर्ड श्रेणी में वे खाद्य पदार्थ आते हैं, जो निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते। वहीं, मिसब्रांडेड का अर्थ है कि उत्पाद की पैकेजिंग, लेबल या उस पर दी गई जानकारी खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुरूप नहीं है। संबंधित मामलों में पैकेट पर आवश्यक जानकारी दर्ज नहीं होने की खामी भी सामने आई है।खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि सभी आठ सैंपल से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि खाद्य सामग्री खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता और पैकेजिंग की जांच जरूर करें। पैकेटबंद खाद्य सामग्री के लेबल पर दी गई आवश्यक जानकारी ध्यान से पढ़ें। किसी भी तरह की शंका या शिकायत होने पर विभाग को सूचित करें।