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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राजसंवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। उपमंडल के उपरली लडवाण गांव में जंगल में हादसे में घायल हुए 61 वर्षीय पूर्व सैनिक खेम सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई। संदिग्ध हालात में मौत होने के चलते पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को जोगिंद्रनगर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया।खेम सिंह घर के समीप जंगल में किसी हादसे में घायल हो गए थे। परिजन उन्हें उपचार के लिए जोगिंद्रनगर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां वीरवार देर शाम चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को सुपुर्दगी में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने परिजनों के साथ घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए, ताकि हादसे से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।शुक्रवार को पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पेड़ से गिरने के कारण पूर्व सैनिक के घायल होने और बाद में मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अभी तक मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि खेम सिंह की मौत किन परिस्थितियों में हुई। उधर, पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।