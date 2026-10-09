Mandi News: आधुनिक औद्योगिक तकनीकों से रूबरू हुए इंजीनियरिंग के विद्यार्थी

संवाद न्यूज एजेंसीडैहर (मंडी)। जवाहरलाल नेहरू राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (जेएनजीईसी) सुंदरनगर में शुक्रवार को मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईआईओटी) पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया गया।पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ के प्रो. डॉ. रविंद्रजीत सिंह वालिया ने विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को आधुनिक औद्योगिक तकनीकों, स्वचालन और आईआईओटी के व्यावहारिक उपयोगों की जानकारी दी। महाविद्यालय के निदेशक-सह-प्रधानाचार्य प्रो. राजीव खंडूजा ने तकनीकी शिक्षा में ऐसे व्याख्यानों को महत्वपूर्ण बताया। वहीं, विभागाध्यक्ष एवं डीन अकादमिक प्रो. रितेश कौंडल ने कहा कि इनसे विद्यार्थियों और शिक्षकों को नवीनतम औद्योगिक तकनीकों से जुड़ने का अवसर मिलता है।