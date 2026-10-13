Mandi News: थाची में मॉक ड्रिल कर सिखाए भूकंप से बचाव के तरीके

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मंडी। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थाची में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत जागरूकता टीम के शिक्षकों ने अपनी-अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को भूकंप के दौरान बचाव के तरीकों और सुरक्षा संबंधी जरूरी जानकारियां दीं। मॉक ड्रिल के दौरान विद्यार्थियों को सुरक्षित तरीके से खुले मैदान में एकत्र किया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने सिर पर स्कूल बैग रखकर भूकंप से बचाव का अभ्यास किया। अंत में मीडिया टीम की ओर से प्रतिज्ञा ने मॉक ड्रिल की रिपोर्ट प्रस्तुत की। भूगोल के प्रवक्ता व आपदा प्रबंधन के प्रभारी डा. आरआर ठाकुर ने बताया कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामूहिक सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। संवाद