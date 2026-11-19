संवाद न्यूज एजेंसीडैहर (मंडी)। राज्य स्तरीय फार्मेसी क्विज प्रतियोगिता में ड्रीम्ज कॉलेज ऑफ फार्मेसी सुंदरनगर के विद्यार्थियों ने तीसरा स्थान हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में पलक और कृष्णा (चतुर्थ वर्ष) तथा महक (तृतीय वर्ष) ने अपनी प्रतिभा और विषय संबंधी ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की।बिलासपुर स्थित संस्कृति भवन में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न फार्मेसी संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें प्रतिभागियों की विषय संबंधी जानकारी, तार्किक क्षमता और फार्मास्युटिकल क्षेत्र की नवीनतम जानकारियों पर पकड़ को परखा गया। प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह समारोह-2026 और विश्व फार्मासिस्ट दिवस के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तथा हिमाचल प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जुड़े आयोजन के अंतर्गत किया गया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर कॉलेज के चेयरमैन नरेश चौहान, प्रधानाचार्य डॉ. वीके गुप्ता, नोडल अधिकारी सुरेंद्र शर्मा और पूजा चंदेल सहित समस्त संकाय सदस्यों ने बधाई दी।