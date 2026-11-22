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पहले मुकाबले में डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स इलेवन ने सुकेत वॉरियर्स को 50 रन से हराया। मंडी की टीम ने छह विकेट पर 169 रन बनाए। दीवान ने नाबाद 63 और कप्तान ओपी ठाकुर ने 35 रन बनाए। जवाब में सुकेत वॉरियर्स की टीम 119 रन पर सिमट गई। दीवान को मैन ऑफ द मैच चुना गया।दूसरे मुकाबले में मंडी ब्लेजर्स ने हेल्थ वॉरियर्स को 60 रन से शिकस्त दी। मंडी ब्लेजर्स ने पांच विकेट पर 214 रन बनाए। कप्तान नरोत्तम ने 82, विक्की राणा ने 57 और गुंजन अरोड़ा ने नाबाद 33 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए हेल्थ वॉरियर्स नौ विकेट पर 154 रन ही बना सकी। विक्की राणा को मैन ऑफ द मैच चुना गया।