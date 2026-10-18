Mandi News: मां बगलामुखी मंदिर सेहली में कन्या पूजन, हवन में श्रद्धालुओं ने डाली आहुति

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर तुगल क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर सेहली में कन्या पूजन और हवन-पाठ का आयोजन किया गया। धार्मिक अनुष्ठान में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर माता का आशीर्वाद लिया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।मंदिर के पुजारी अमरजीत शर्मा ने बताया कि हर वर्ष दुर्गा अष्टमी पर मंदिर में कन्या पूजन और हवन-पाठ की परंपरा निभाई जाती है। इसी के तहत इस बार भी विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। हवन के दौरान श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियां अर्पित कीं और पूर्णाहुति में शामिल होकर सुख-शांति की प्रार्थना की।धार्मिक अनुष्ठान में पंडित प्रदीप शर्मा, अभिनव शर्मा, अक्षित शर्मा, शुभम शर्मा, नमन शर्मा और ललित शर्मा ने भाग लिया। पूजा-अर्चना के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान भजन-कीर्तन से मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा।