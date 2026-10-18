Mandi News: मां बगलामुखी मंदिर सेहली में कन्या पूजन, हवन में श्रद्धालुओं ने डाली आहुति
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 06:57 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 06:57 PM IST
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दुर्गा अष्टमी पर मंदिर में हुआ धार्मिक अनुष्ठान, भंडारे में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर तुगल क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर सेहली में कन्या पूजन और हवन-पाठ का आयोजन किया गया। धार्मिक अनुष्ठान में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर माता का आशीर्वाद लिया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
मंदिर के पुजारी अमरजीत शर्मा ने बताया कि हर वर्ष दुर्गा अष्टमी पर मंदिर में कन्या पूजन और हवन-पाठ की परंपरा निभाई जाती है। इसी के तहत इस बार भी विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। हवन के दौरान श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियां अर्पित कीं और पूर्णाहुति में शामिल होकर सुख-शांति की प्रार्थना की।
धार्मिक अनुष्ठान में पंडित प्रदीप शर्मा, अभिनव शर्मा, अक्षित शर्मा, शुभम शर्मा, नमन शर्मा और ललित शर्मा ने भाग लिया। पूजा-अर्चना के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान भजन-कीर्तन से मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर तुगल क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर सेहली में कन्या पूजन और हवन-पाठ का आयोजन किया गया। धार्मिक अनुष्ठान में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर माता का आशीर्वाद लिया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
मंदिर के पुजारी अमरजीत शर्मा ने बताया कि हर वर्ष दुर्गा अष्टमी पर मंदिर में कन्या पूजन और हवन-पाठ की परंपरा निभाई जाती है। इसी के तहत इस बार भी विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। हवन के दौरान श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियां अर्पित कीं और पूर्णाहुति में शामिल होकर सुख-शांति की प्रार्थना की।
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धार्मिक अनुष्ठान में पंडित प्रदीप शर्मा, अभिनव शर्मा, अक्षित शर्मा, शुभम शर्मा, नमन शर्मा और ललित शर्मा ने भाग लिया। पूजा-अर्चना के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान भजन-कीर्तन से मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा।
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