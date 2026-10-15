Mandi News: बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा पर किया मंथन

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जिला बाल संरक्षण इकाई की संरक्षण अधिकारी शैलजा ने बाल अधिकारों, प्रायोजन योजना, बाल विवाह निषेध कानून तथा मुख्यमंत्री सुख आश्रय और सुख शिक्षा योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए परिवार, समाज और संबंधित विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया। बैठकों में पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियर ने भाग लिया।

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बग्गी (मंडी)। बाल विकास परियोजना सदर मंडी के वृत्त सलवाहण के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजवाड़ी और सलवाहण में पर्यवेक्षक संदीप चौहान की देखरेख में ग्रामीण स्तरीय बाल संरक्षण समितियों की बैठकें आयोजित की गईं। इनमें बाल अधिकारों, बाल विवाह रोकथाम, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर चर्चा की गई।