Mandi News: बहू जमानत पर छूटी, बेटा तीन दिन के रिमांड पर भेजा

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पुलिस रिमांड के दौरान पंकज से चोरी की वारदातों, बरामद सामान और इसमें शामिल अन्य लोगों को लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अब पुलिस पिता-बेटे को दोनों को सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। पुलिस क्रॉस पूछताछ के जरिये यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि डोडर में बंद और सुनसान घरों की रेकी कौन करता था। चोरी के सामान को घरों से बाहर निकालने और पिकअप में लोड करने की जिम्मेदारी किसकी थी और चोरी का सामान कहां-कहां पहुंचाया गया। पुलिस पहले ही नालागढ़ से 13 तरह का घरेलू सामान बरामद कर चुकी है। इस मामले में और गिरफ्तारी होने की संभावना है। पुलिस यह पता लगाने में भी जुटी है कि वारदातों में इनके अलावा और कौन लोग शामिल थे। बता दें कि सात माह पुराने इस मामले में पुलिस तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंची है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार जांच जारी है।

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मंडी। सरकाघाट क्षेत्र के डोडर में हुई चोरी के मामले की जांच में अब पुलिस पिता-पुत्र को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। चोरी के मामले में गिरफ्तार बहू नेहा को अदालत से जमानत मिल गई है जबकि उसके पति पंकज को अदालत ने तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। वहीं, धर्मपुर में चोरी के एक अन्य मामले में मंडी जेल में बंद पंकज के पिता को प्रोडक्शन वारंट पर सरकाघाट लाया है, जिसका अब पुलिस रिमांड अदालत से लिया जाएगा।