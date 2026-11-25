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सुंदरनगर(मंडी)। हिमालय क्रेडिट सोसायटी ने अपना 13वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। समारोह में जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष संजय गौड़ मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने सहकारिता को आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का सशक्त माध्यम बताते हुए संस्था की उपलब्धियों की सराहना की।कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसायटी अध्यक्ष धर्मपाल ने की। इसमें करीब 120 सदस्यों ने भाग लिया। जिला सहकारी संघ मंडी के सचिव लाभ सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। धर्मपाल ने संस्था की उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी दी, जबकि सचिव प्रकाश कश्यप ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। अंत में सभी सदस्यों ने संस्था के विकास और सहकारिता की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया।