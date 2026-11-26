विज्ञापन

फिलहाल एक दिवसीय दौरे की जानकारी, कटारू ग्राउंड में होगी जनसभारात्रि विश्राम के लिए गुराटन गांव चयनित, आधिकारिक पुष्टि और मौसम पर टिकीं निगाहेंसंवाद न्यूज एजेंसीजंजैहली (मंडी)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू आगामी 30 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के दौरे पर आएंगे। सराज कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश रेड्डी ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित एक दिवसीय दौरे की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री जंजैहली में जनसभा को संबोधित करेंगे और क्षेत्र को करीब 90 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।जगदीश रेड्डी के अनुसार मुख्यमंत्री 30 नवंबर को पूर्वाह्न 11:30 बजे जंजैहली पहुंचेंगे। यहां वह सीबीएसई स्कूल जंजैहली के विद्यार्थियों के साथ एंटी चिट्टा वॉकथॉन में शामिल होंगे और बाद में उनसे संवाद भी करेंगे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के समीप कटारू स्थित देव कमरूनाग मैदान में मुख्य जनसभा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री छतरी में 32 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आईटीआई भवन, जंजैहली में करीब 19 करोड़ रुपये की लागत से तैयार लघु सचिवालय भवन और 24 करोड़ रुपये की लागत से बने कौशल विकास निगम के भवन का लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर करीब 90 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है।मुख्यमंत्री के रात्रि प्रवास के लिए जंजैहली पंचायत के गुराटन गांव का चयन किया गया है। हालांकि, इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।सड़क और छोटी बसों की सुविधा का उठेगा मुद्दाजगदीश रेड्डी ने कहा कि आपदा के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से सराज क्षेत्र को व्यापक मदद मिली है। उन्होंने बताया कि छतरी-जंजैहली-चैलचौक-मंडी मुख्य सड़क के निर्माण एवं सुधार के लिए सीआरएफ के तहत 134 करोड़ रुपये मंजूर करवाए गए हैं। स्थानीय जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से तैयार किए गए मांगपत्र में जंजैहली से शिमला वाया शंकर देहरा-रायगढ़ और जंजैहली से चंडीगढ़ वाया करसोग-रायगढ़ बस सेवा शुरू करने की मांग प्रमुखता से शामिल की गई है।