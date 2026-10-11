फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Chants of devotion echoed in temples throughout the day; the fast began with the *Kalash Sthapana* ritual.

Mandi News: मंदिरों में दिन भर गूंजते रहे जयकारे, कलश स्थापना के साथ व्रत शुरू

Sun, 11 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Chants of devotion echoed in temples throughout the day; the fast began with the *Kalash Sthapana* ritual.
माता चतुर्भुजा मंदिर में दर्शनों के लिए लगी भक्तों की भीड़। स्रोत जागरूक पाठक
प्रथम नवरात्र पर छोटी काशी के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
विज्ञापन

सुबह 5 बजे से मंदिरों में घटस्थापना और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का रहा दौर
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। प्रथम नवरात्र पर रविवार को छोटी काशी मंडी के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सेरी बाजार स्थित माता सिद्धकाली, स्कूल बाजार की माता काली चामुंडा, टारना माता श्यामाकाली, पुरानी मंडी की महाकाली, शीतला व चतुर्भुजा तथा सुहड़ा स्थित माता बज्रेश्वरी और भद्रकाली मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई। प्रतिमाओं को पंचामृत स्नान के बाद भव्य शृंगार किया गया। महाआरती और भोग के बाद दुर्गा स्तुति पाठ शुरू हुआ। मंदिरों में दिनभर भजन-कीर्तन और भंडारों का आयोजन हुआ, वहीं घरों में कलश स्थापना के साथ व्रत शुरू किए गए।

स्कूल बाजार मंदिर कमेटी के प्रधान सुंदर लाल ने बताया कि प्रथम नवरात्र से श्री देवी भागवत कथा शुरू हुई है, जिसका समापन नवमी को कंजक पूजन, हवन और पूर्णाहुति के साथ होगा। सिद्धकाली मंदिर के पुजारी जगदीश शर्मा के अनुसार, नौ दिनों तक नियमित पूजा-पाठ और दोपहर में सूक्ष्म भंडारा होगा। अष्टमी पर 3100 दीप जलाकर महाआरती की जाएगी। वहीं, माता बज्रेश्वरी मंदिर के संयोजक संजय बंसल ने बताया कि सुबह-शाम की आरती के अलावा रात को भजन मंडलियां भजन-कीर्तन प्रस्तुत करेंगी। पहले नवरात्र पर पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed