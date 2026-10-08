Mandi News: भारतीय वायु सेना दिवस पर कैडेटों ने लिया राष्ट्रसेवा का संकल्प

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प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय शिविरों में भाग लेने के साथ विभिन्न पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहरा चुके हैं। भाषण प्रतियोगिता में काजल प्रथम, कविता द्वितीय और खुशबू जामवाल तृतीय रहीं। चित्र लेखन में आयुषी प्रथम, खुशबू ठाकुर द्वितीय और भावना तृतीय रहीं।

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मंडी। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी की एनसीसी वायु सेना विंग ने भारतीय वायु सेना दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कैडेटों को वायु सेना के गौरवशाली इतिहास, शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की परंपरा से अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि आठ अक्तूबर भारतीय वायु सेना के अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नमन करने का दिन है। इस दौरान कैडेटों ने राष्ट्रसेवा का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनसीसी अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर डॉ. चमन लाल ने की। उन्होंने कैडेटों से ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और आत्मविकास पर ध्यान देने का आह्वान किया।