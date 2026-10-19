Mandi News: बल्ह घाटी से लापता 55 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद

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डिजिटल पर न चलाएं....संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। बल्ह क्षेत्र के सयोशी गांव में चार दिन से लापता 55 वर्षीय व्यक्ति का शव रविवार को घर से करीब 200 मीटर दूर बरामद होने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पोस्टमार्टम करवाया और इसके बाद परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल व्यक्ति की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।पुलिस के अनुसार, रमेश चंद पुत्र भूप सिंह निवासी सयोशी डाकघर दियारगी तहसील बल्ह 14 अक्तूबर से लापता था। उसके लापता होने की शिकायत पर 16 अक्तूबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 127(6) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस उसकी तलाश के साथ मामले की जांच कर रही थी।रविवार को रमेश चंद का शव गांव में उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) मंडी की टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल पर बुलाया गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु वर्मा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मौत के सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होंगे। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है।