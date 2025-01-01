Mandi News: अंतर कॉलेज बॉक्सिंग में बासा कॉलेज बना ऑलओवर चैंपियन

संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर में आयोजित अंतर कॉलेज बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2026 में विभिन्न महाविद्यालयों से आए मुक्केबाजों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के बाल वर्ग में राजकीय डिग्री कॉलेज बासा (गोहर) की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑलओवर चैंपियन की ट्रॉफी अपने नाम की।पहली बार अंतर कॉलेज बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेने उतरी बासा कॉलेज की टीम के सभी 7 मुक्केबाजों ने पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता के विभिन्न भार वर्गों में विशाल ठाकुर (50 किलो), अंकुश ठाकुर (60 किलो), लक्ष्य सोलंकी (65 किलो), तुषार (70 किलो), हेमेंद्र प्रताप सिंह (75 किलो) और विनय (90 किलो) ने स्वर्ण पदक हासिल किए, जबकि अर्श शर्मा (90 किलो) ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। सभी विजेता खिलाड़ियों ने अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय कॉलेज प्रशासन तथा सनराइज बॉक्सिंग अकादमी जड़ोल के मुख्य कोच सूरज ठाकुर, कोच मीनाक्षी और कोच भूपेंद्र ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन व प्रशिक्षण को दिया।