Mandi News: आईआईटी मंडी में एआईहैक शुरू, 200 प्रतिभागी खोजेंगे वित्तीय समस्याओं के समाधान

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2.5 लाख रुपये से अधिक की पुरस्कार राशिसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में शुक्रवार को एआईहैक 2026 का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। जापान की एआईफुल कॉरपोरेशन के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय हैकाथॉन में 200 प्रतिभागी उपभोक्ता वित्त क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं के समाधान तलाशेंगे। 16 से 18 अक्तूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 2.5 लाख रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि रखी गई है।कमांद स्थित आईआईटी मंडी परिसर में आयोजित प्रतियोगिता का विषय उपभोक्ता वित्त में पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण रखा गया है। प्रतिभागी एआईफुल कॉरपोरेशन की ओर से उपलब्ध करवाए गए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर मॉडल विकसित करेंगे। इन मॉडलों की व्यावहारिक उपयोगिता और व्यावसायिक प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा।आईआईटी मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहेरा ने कहा कि तकनीकी नवाचार का उद्देश्य वास्तविक समस्याओं का समाधान करना होना चाहिए। एआईहैक विद्यार्थियों को अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं का उपयोग व्यावसायिक चुनौतियों के समाधान में करने और अंतरराष्ट्रीय उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने का अवसर देता है।स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष प्रो. अंजन के. स्वैन ने कहा कि इस पहल से प्रबंधन शिक्षा को व्यावहारिक और उद्योगोन्मुख बनाने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को आंकड़ों के आधार पर व्यावसायिक समस्याओं को समझने और उनके अनुरूप समाधान तैयार करने का अनुभव मिलेगा।एआईफुल कॉरपोरेशन के डेटा एनालिटिक्स विशेषज्ञ भी हैकाथॉन में भाग ले रहे हैं। कंपनी के ग्रुप डेटा एनालिटिक्स विभाग के महाप्रबंधक दाइकी माचिदा ने कहा कि उपभोक्ता वित्त क्षेत्र में पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण का महत्व बढ़ रहा है। इस प्रतियोगिता से विद्यार्थियों को उद्योग की वास्तविक चुनौतियों पर काम करने का अवसर मिलेगा।