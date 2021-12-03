Mandi News: केबल चोरी के प्रयास के मामले में आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे

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मंडी। एयरटेल टावर से तांबे की केबल चोरी करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को अदालत ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपियों की पहचान सुशील निवासी घुमारवीं, बिलासपुर और शादाम निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक टावर के केयरटेकर संजय कुमार की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान दोनों आरोपी चोरी के इरादे से केबल काटते हुए पकड़े गए। आरोपियों के कब्जे से करीब 70 हजार रुपये कीमत की चार किलोग्राम तांबे की केबल के छह टुकड़े, एक कटर और प्लास बरामद किया गया। केबल काटे जाने से टावर का सिग्नल और नेटवर्क सेवा प्रभावित हुई। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार का कहना है कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद