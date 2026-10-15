Mandi News: सुंदरनगर में स्कूटी से 524 ग्राम चरस बरामद, पंजाब के दो युवक गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर में नाके के दौरान पुलिस ने पंजाब नंबर की स्कूटी से 524 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पंजाब के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी चरस कुल्लू से लेकर आए थे या उन्होंने इसे स्थानीय स्तर पर खरीदा था।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वीरवार सुबह करीब सात बजे पुलिस ने नाका लगाया था। इसी दौरान मंडी की तरफ से पंजाब नंबर की एक स्कूटी आई। तलाशी लेने पर स्कूटी से 524 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों की पहचान संदीप (35) निवासी टैगोर नगर, जालंधर और विशाल कौल (27) निवासी सरस्वती बिहार कॉलोनी जालंधर पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर चरस की खरीद-फरोख्त और इसके स्रोत का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस गहनता से जांच कर रही है।