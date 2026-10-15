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Mandi News: सुंदरनगर में स्कूटी से 524 ग्राम चरस बरामद, पंजाब के दो युवक गिरफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 07:38 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:38 PM IST
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524 grams of charas (cannabis resin) seized from a scooter in Sundernagar; two youths from Punjab arrested
कुल्लू से चरस लाने या स्थानीय स्तर पर खरीदने के पहलू से जांच कर रही पुलिस
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर में नाके के दौरान पुलिस ने पंजाब नंबर की स्कूटी से 524 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पंजाब के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी चरस कुल्लू से लेकर आए थे या उन्होंने इसे स्थानीय स्तर पर खरीदा था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वीरवार सुबह करीब सात बजे पुलिस ने नाका लगाया था। इसी दौरान मंडी की तरफ से पंजाब नंबर की एक स्कूटी आई। तलाशी लेने पर स्कूटी से 524 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों की पहचान संदीप (35) निवासी टैगोर नगर, जालंधर और विशाल कौल (27) निवासी सरस्वती बिहार कॉलोनी जालंधर पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर चरस की खरीद-फरोख्त और इसके स्रोत का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस गहनता से जांच कर रही है।
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