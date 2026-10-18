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Mandi News: 10 खिलाड़ी वुशु की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित

Sun, 18 Oct 2026 05:24 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 05:24 PM IST
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10 athletes selected for state-level Wushu competition
हटगढ़ स्कूल में हुए ट्रायल में किया शानदार प्रदर्शन
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले के 10 खिलाड़ियों का चयन अंडर-19 पुरुष वर्ग में वुशु की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इन खिलाड़ियों ने सितंबर माह में हटगढ़ स्कूल में आयोजित चयन ट्रायल के दौरान शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ट्रायल में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है।

जिला वुशु संघ के प्रधान पीएन आजाद ने बताया कि चयनित खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हैं। राज्य स्तरीय अंडर-19 वुशु प्रतियोगिता का आयोजन 22 से 24 अक्तूबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में किया जाएगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
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उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों का चयन सितंबर माह में हटगढ़ स्कूल में आयोजित ट्रायल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।
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