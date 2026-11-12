Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Tourists return to the hills; tourism business gains momentum

Kullu News: पहाड़ों पर लौटी सैलानियों की रौनक, पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार

Thu, 12 Nov 2026 11:14 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
Tourists return to the hills; tourism business gains momentum
मनाली के मॉल रोड़ पर उमडी पर्यटको की भीड़।-जागरूक पाठक
कुल्लू। पर्यटन नगरी मनाली सहित जिला कुल्लू के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक बार फिर सैलानियों की चहल-पहल बढ़ने लगी है। वीकेंड से पहले ही मनाली, लाहौल, मणिकर्ण और बंजार की जिभी और तीर्थन घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। बाजारों में रौनक लौटने और पर्यटन गतिविधियों में तेजी आने से कारोबारियों के चेहरे भी खिलने लगे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से पर्यटन कारोबार के दोबारा गति पकड़ने की उम्मीद जगी है।
विज्ञापन

मनाली के मालरोड पर शाम के समय पर्यटकों की खूब चहल-पहल देखने को मिल रही है। सैलानी बाजारों में खरीदारी करने के साथ खुशनुमा मौसम और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। वहीं, रोहतांग दर्रा, शिंकुला टॉप और बारालाचा में बर्फ से ढकी पहाड़ियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन पर्यटन स्थलों पर बर्फ के खूबसूरत नजारे देखने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही भी जारी है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, जिला में रोजाना करीब 1200 पर्यटक वाहन पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर इनकी संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे होटल, होम स्टे, टैक्सी ऑपरेटरों, ढाबा संचालकों और स्थानीय कारोबारियों को कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। उधर, वीरवार को कसोल साडा में करीब 300 पर्यटक वाहनों की एंट्री दर्ज की गई। साडा संचालक राकेश महाजन ने बताया कि पर्यटन कारोबार धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिसंबर के बाद कारोबार में और तेजी आएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed