Kullu News: पहाड़ों पर लौटी सैलानियों की रौनक, पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार

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मनाली के मालरोड पर शाम के समय पर्यटकों की खूब चहल-पहल देखने को मिल रही है। सैलानी बाजारों में खरीदारी करने के साथ खुशनुमा मौसम और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। वहीं, रोहतांग दर्रा, शिंकुला टॉप और बारालाचा में बर्फ से ढकी पहाड़ियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन पर्यटन स्थलों पर बर्फ के खूबसूरत नजारे देखने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही भी जारी है।जानकारी के अनुसार, जिला में रोजाना करीब 1200 पर्यटक वाहन पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर इनकी संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे होटल, होम स्टे, टैक्सी ऑपरेटरों, ढाबा संचालकों और स्थानीय कारोबारियों को कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। उधर, वीरवार को कसोल साडा में करीब 300 पर्यटक वाहनों की एंट्री दर्ज की गई। साडा संचालक राकेश महाजन ने बताया कि पर्यटन कारोबार धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिसंबर के बाद कारोबार में और तेजी आएगी।