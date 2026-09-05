Kullu News: हरियाली के लिए मठ क्षेत्र में रोपे गए पौधे

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श्री व्यास संस्कृत महाविद्यालय रघुनाथपुर कुल्लू के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों, कोठी सारी पंचायत एवं वन विभाग कुल्लू ने एक विशेष पौधरोपण अभियान का आयोजन किया। इसके तहत मठ क्षेत्र में देवदार, पीपल, खुमानी और फलदार पौधे रोपे गए।कार्यक्रम में मुख्यातिथि पूर्व भाषा अधिकारी डॉ. सीता राम, पूर्व वन अधीक्षक सुनील शास्त्री और महाविद्यालय के निदेशक डॉ. ओम कुमार शर्मा ने पौधा लगाया। इस दौरान सारी बीट के वनरक्षक थरवीर ने विद्यार्थियों को वन संपदा के पर्यावरण में लाभ एवं जीवन में महत्त्व को लेकर एवं पौधरोपण से पूर्व बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। संवाद