Kullu News: एसकेटीटी मार्ग पर चार जगह बनेंगी वर्षाशालिकाएं

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बीआरओ की टीम ने उन स्थानों को चिह्नित किया है, जहां सड़क का काम पक्का हो चुका है। इन्हीं स्थानों पर वर्षाशालिकाएं बनाई जाएंगी। इनके बनने से बारिश के दौरान बसों का इंतजार करने वाले स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। यात्रियों को खुले में खड़े रहने के बजाय बारिश से बचने के लिए सुरक्षित स्थान मिल सकेगा। संवाद

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कुल्लू। संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी (एसकेटीटी) सड़क पर तिंदी से पुर्थी तक चार स्थानों पर वर्षाशालिकाएं बनाई जाएंगी। बीआरओ ने इसके लिए स्थान चिह्नित कर लिए हैं। तिंदी, सुगलवास, पुर्थी और छोऊ में वर्षाशालिकाओं का निर्माण किया जाएगा।