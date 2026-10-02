Kullu News: वीकेंड पर मनाली पर्यटकों से गुलजार, दो दिन में पहुंचे चार हजार से अधिक वाहन

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पर्यटकों की बढ़ती आमद से माल रोड सहित शहर के बाजारों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिनभर चहल-पहल रही। लंबे समय से पर्यटन कारोबार में तेजी का इंतजार कर रहे कारोबारियों के चेहरों पर भी रौनक लौटने लगी है।मनाली पहुंचे पर्यटकों ने मौसम का आनंद लेने के साथ आसपास के पर्यटन स्थलों का रुख किया। रोहतांग दर्रा, सिस्सू, अटल टनल और सोलंगनाला में दिनभर पर्यटकों की आवाजाही बनी रही। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यटकों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है।कई पर्यटक बर्फबारी की उम्मीद में मनाली पहुंचे, जबकि कुछ प्राकृतिक नजारों और ट्रैकिंग का आनंद लेने के लिए पहाड़ों की ओर निकले।सामान्य सैर-सपाटे के साथ पर्यटक साहसिक गतिविधियों और ट्रैकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक हामटा और भृगु झील ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं। ट्रैकिंग रूट पर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ पर्यटक पहाड़ों की ठंडी फिजाओं में समय बिता रहे हैं।रोहतांग और सिस्सू की ओर पर्यटकों की संख्या बढ़ने से इस मार्ग पर भी दिनभर वाहनों की आवाजाही रही। अटल टनल पार कर लाहौल पहुंचने वाले पर्यटकों में भी उत्साह देखने को मिला। पर्यटक सिस्सू में प्राकृतिक नजारों के साथ स्थानीय पर्यटन गतिविधियों का आनंद लेते नजर आए।पर्यटकों की बढ़ती आमद का असर होटल कारोबार पर भी देखने को मिला। वीकेंड के दौरान मनाली के होटलों की ऑक्यूपेंसी 50 प्रतिशत से अधिक रही। कई होटलों में कमरे पूरी तरह पैक रहे। पर्यटन कारोबारियों को आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।वीकेंड पर मनाली में अच्छी भीड़ जुटी है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से पर्यटन कारोबारियों में उत्साह है। मनाली में अब विंटर सीजन का आगाज हो गया है और होटल ऑक्यूपेंसी 50 प्रतिशत से अधिक पहुंच गई है। कई होटल पैक हो गए हैं। रोशन ठाकुर, अध्यक्ष, होटलियर एसोसिएशन मनाली