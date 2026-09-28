Kullu News: पैंथर फाइट में काव्यांश ने जीती चैंपियन बेल्ट
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 04:13 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 04:13 PM IST
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पैंथर फाइट सीजन-3 में काव्यांश ने जीती चैंपियन बेल्ट
एमएमए में रजत पदक,किकबॉक्सिंग में जीता स्वर्ण पदक
दिल्ली से कुल्लू लौटे काव्यांश का स्कूल में हुआ स्वागत
13 वर्षों से मार्शल आर्ट्स का कर रहे अभ्यास,बढ़ाया हिमाचल का मान
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 21 से 24 सितंबर तक आयोजित पैंथर फाइट सीजन-3 में कुल्लू के युवा खिलाड़ी काव्यांश शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में काव्यांश ने एमएमए में रजत पदक और किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक हासिल करने के साथ चैंपियन बेल्ट अपने नाम की। काव्यांश शर्मा पिछले 13 वर्षों से एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स, एलएमएस कलैहली में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे हैं।
प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद लॉ मॉन्टेसरी स्कूल कलैहली में काव्यांश का स्वागत किया गया। महज 18 वर्ष की उम्र में काव्यांश ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। 13 वर्षों के निरंतर अभ्यास और मेहनत के दम पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। काव्यांश ने अपनी सफलता का श्रेय कोच रणवीर ठाकुर, परिवार और अकादमी को दिया। उन्होंने कहा कि कोच रणवीर ठाकुर के मार्गदर्शन में उन्हें लगातार सीखने और अपने खेल में सुधार करने का अवसर मिला है। स्कूल की एमडी ललिता कंवर, चेयरमैन उदय कंवर, प्रधानाचार्य आरती शर्मा, कोच रणवीर ठाकुर, स्कूल स्टाफ और अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट्स के सदस्यों ने उन्हें उपलब्धि पर बधाई दी। संवाद
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एमएमए में रजत पदक,किकबॉक्सिंग में जीता स्वर्ण पदक
दिल्ली से कुल्लू लौटे काव्यांश का स्कूल में हुआ स्वागत
13 वर्षों से मार्शल आर्ट्स का कर रहे अभ्यास,बढ़ाया हिमाचल का मान
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 21 से 24 सितंबर तक आयोजित पैंथर फाइट सीजन-3 में कुल्लू के युवा खिलाड़ी काव्यांश शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में काव्यांश ने एमएमए में रजत पदक और किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक हासिल करने के साथ चैंपियन बेल्ट अपने नाम की। काव्यांश शर्मा पिछले 13 वर्षों से एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स, एलएमएस कलैहली में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे हैं।
प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद लॉ मॉन्टेसरी स्कूल कलैहली में काव्यांश का स्वागत किया गया। महज 18 वर्ष की उम्र में काव्यांश ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। 13 वर्षों के निरंतर अभ्यास और मेहनत के दम पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। काव्यांश ने अपनी सफलता का श्रेय कोच रणवीर ठाकुर, परिवार और अकादमी को दिया। उन्होंने कहा कि कोच रणवीर ठाकुर के मार्गदर्शन में उन्हें लगातार सीखने और अपने खेल में सुधार करने का अवसर मिला है। स्कूल की एमडी ललिता कंवर, चेयरमैन उदय कंवर, प्रधानाचार्य आरती शर्मा, कोच रणवीर ठाकुर, स्कूल स्टाफ और अकादमी ऑफ मार्शल आर्ट्स के सदस्यों ने उन्हें उपलब्धि पर बधाई दी। संवाद
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