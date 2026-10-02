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Kullu News: कांगला-11 और यूनाइटेड लाहौल ने जीते क्रिकेट मुकाबले

Sat, 03 Oct 2026 06:43 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Sat, 03 Oct 2026 06:43 AM IST
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Kangla-11 and United Lahaul won cricket matches.
केलांग (लाहौल-स्पीति)। शहीद छुलटिम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को खेले गए दो मुकाबलों में कांगला-11 और यूनाइटेड लाहौल ने जीत दर्ज की।
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पहले मुकाबले में कांगला-11 ने हिमालयन ब्रदर्स को 130 रन से हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में यूनाइटेड लाहौल ने ईजीसी सिंधवारी को दो विकेट से मात दी।
कांगला-11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में छह विकेट खोकर 183 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हिमालयन ब्रदर्स की टीम कांगला-11 के गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सकी और 53 रन पर ऑलआउट हो गई।

कांगला-11 के खली ने 34 गेंदों में 42 रन बनाने के साथ गेंदबाजी में दो ओवर में चार रन देकर दो विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
दूसरे मुकाबले में ईजीसी सिंधवारी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए। जवाब में यूनाइटेड लाहौल ने 14.3 ओवर में आठ विकेट खोकर 128 रन बनाकर मुकाबला दो विकेट से जीत लिया। सुशील ने नौ गेंदों में 26 रन बनाने के साथ चार ओवर में 18 रन देकर एक विकेट हासिल किया और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।
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