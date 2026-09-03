फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Janmashtami celebrated in DAV Mohalla, children dressed as Radha-Krishna captivated the hearts

Kullu News: डीएवी मौहल में मनाई जन्माष्टमी, राधा-कृष्ण बने बच्चों ने मोहा मन

Thu, 03 Sep 2026 05:11 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:11 PM IST
विज्ञापन
Janmashtami celebrated in DAV Mohalla, children dressed as Radha-Krishna captivated the hearts
कुल्लू। डीएवी पब्लिक स्कूल मौहल में श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव (जन्माष्टमी) श्रद्धा के साथ मनाया। विद्यालय परिसर में विद्यार्थी राधा-कृष्ण की वेशभूषा में पहुंचे, जिससे पूरा माहौल कृष्णमय हो गया। नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के विद्यार्थियों ने बाल कृष्ण और राधा की मनमोहक वेशभूषा में श्रीकृष्ण आधारित गीतों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य आरएस राणा ने जन्माष्टमी पूजा संपन्न कर विद्यालय परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलमय भविष्य की कामना की।
विज्ञापन

इसके बाद आयोजित दही-हांडी उत्सव ने कार्यक्रम में और अधिक उत्साह भर दिया। कक्षा पहली से तीसरी तक के विद्यार्थियों ने रंग-बिरंगी मटकी प्रदर्शनी में भाग लिया। विद्यार्थियों की ओर से आकर्षक ढंग से सजाई गई मटकियों में उनकी रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा देखने को मिली। प्रधानाचार्य आरएस राणा ने कहा कि विद्यालय में ऐसे आयोजनों का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों से जोड़ना है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed