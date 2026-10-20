Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 07:16 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 07:16 PM IST
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सांस्कृतिक : अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की पहली सांस्कृतिक संध्या में ममता जोशी, राजीव राजा, युग्म हिमालय रूट और अभिज्ञा बैंड प्रस्तुतियां शाम 8 बजे से देंगे।
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आयोजन विजयदशमी के उपलक्ष्य पर आरएसएस का पथ संचलन सब्जी मंडी अखाड़ा बाजार ढालपुर में पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।
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कार्यक्रम : हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता कुल्लू दौरे पर अपराह्न 2 बजे परिधि गृह कुल्लू पहुंचेंगे।
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शिक्षा : पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में एनएनएस शिविर में स्वयंसेवी दोपहर 12:30 बजे से विभिन्न जिलों की संस्कृतियों का आदान-प्रदान करेंगे।
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काम की बात
अंतराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान कुल्लू से मंडी, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए बसों का संचालन अंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू से वाया रामशिला मनाली-कीरतपुर हाईवे से किया जाएगा। ढालपुर होकर बसों की आवाजाही बंद रहेगी।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्रामा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. नेहा वर्मा, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी और रात 09:30 बजे से डॉ. रीमा घई सेवाएं देंगी।
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ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. शुभम, डॉ. सुरेश कुमार
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुर, डॉ. शानू महाजन
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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आयोजन विजयदशमी के उपलक्ष्य पर आरएसएस का पथ संचलन सब्जी मंडी अखाड़ा बाजार ढालपुर में पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।
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कार्यक्रम : हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता कुल्लू दौरे पर अपराह्न 2 बजे परिधि गृह कुल्लू पहुंचेंगे।
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शिक्षा : पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में एनएनएस शिविर में स्वयंसेवी दोपहर 12:30 बजे से विभिन्न जिलों की संस्कृतियों का आदान-प्रदान करेंगे।
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काम की बात
अंतराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान कुल्लू से मंडी, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए बसों का संचालन अंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू से वाया रामशिला मनाली-कीरतपुर हाईवे से किया जाएगा। ढालपुर होकर बसों की आवाजाही बंद रहेगी।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्रामा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. नेहा वर्मा, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी और रात 09:30 बजे से डॉ. रीमा घई सेवाएं देंगी।
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ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. शुभम, डॉ. सुरेश कुमार
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुर, डॉ. शानू महाजन
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमार
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।