Kullu News: सिटी में आज

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....आयोजन विजयदशमी के उपलक्ष्य पर आरएसएस का पथ संचलन सब्जी मंडी अखाड़ा बाजार ढालपुर में पूर्वाह्न 11 बजे से होगा।....कार्यक्रम : हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता कुल्लू दौरे पर अपराह्न 2 बजे परिधि गृह कुल्लू पहुंचेंगे।.....शिक्षा : पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में एनएनएस शिविर में स्वयंसेवी दोपहर 12:30 बजे से विभिन्न जिलों की संस्कृतियों का आदान-प्रदान करेंगे।.....काम की बातअंतराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान कुल्लू से मंडी, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए बसों का संचालन अंतरराज्यीय बस अड्डा कुल्लू से वाया रामशिला मनाली-कीरतपुर हाईवे से किया जाएगा। ढालपुर होकर बसों की आवाजाही बंद रहेगी।........स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्रामा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. नेहा वर्मा, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. अक्षिता नेगी और रात 09:30 बजे से डॉ. रीमा घई सेवाएं देंगी।.....ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. शुभम, डॉ. सुरेश कुमारमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुर, डॉ. शानू महाजनमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ताईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियागायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।