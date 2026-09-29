Kullu News: डीएवी मनाली के खिलाड़ियों का स्पर्धाओं में दबदबा

संवाद न्यूज एजेंसीमनाली। डीएवी पब्लिक स्कूल मनाली के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय क्लस्टर प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। वॉलीबाल में अंडर-14 और अंडर-19 बाल वर्ग की टीमों ने विजेता का खिताब जीता। कराटे में खिलाड़ियों ने आठ स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक हासिल किए। कराटे प्रतियोगिता में डीएवी मनाली के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। अंडर-14 बालिका वर्ग में सुहाना वर्मा, सान्वी जोशी और वीनुका ने स्वर्ण पदक जीते।अंडर-17 बालिका वर्ग में सिहोना ठाकुर और पद्मा बोध ने स्वर्ण, जबकि सिमरन ठाकुर ने कांस्य पदक हासिल किया। अंडर-14 बालक वर्ग में ओम और शिवेन ठाकुर ने कांस्य पदक जीते। अंडर-17 बालक वर्ग में कृष्णा सिंह ने स्वर्ण पदक, जबकि नीरज सूरी और आयुष ने रजत पदक अपने नाम किए। अंडर-19 बालक वर्ग में वैभव ठाकुर और अभि शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय की उपलब्धियों में इजाफा किया। प्रधानाचार्य निरुपमा बेदी ने सभी विजेता खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षक को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। संवाद