Kullu News: आयुष ने रैली ऑफ हिमालया में प्रथम स्थान पाकर बढ़ाया मान

संवाद न्यूज एजेंसीसिस्सू (लाहौल-स्पीति)। कोकसर पंचायत के गांव तेलिंग के 20 वर्षीय आयुष मिरुपा ने दो दिन पहले सिस्सू में आयोजित रैली ऑफ हिमालया के पांचवें संस्करण में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने मोटरसाइकिल की 260 से 450 सीसी कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता। इस उपलब्धि के साथ आयुष इस रैली के सबसे कम उम्र के विजेता भी बने हैं।आयुष ने इस साहसिक खेल में अपना दमखम दिखाया है। उन्होंने इसी रैली में मोटरसाइकिल की 160 और 260 सीसी कैटेगरी में भी भाग लिया। इसमें उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। इतना ही नहीं, आयुष ने मोटरसाइकिल प्रतियोगिता की ओवरऑल चैंपियनशिप में चौथा स्थान प्राप्त किया। आयुष ने इसका श्रेय पिता राकेश चंद, माता अरुणा देवी और दोस्त साहिल राणा को दिया है। साहिल राणा उन्हें साहसिक खेलों में भाग लेने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं। इससे पहले उन्होंने रैली ऑफ लाहौल स्पीति में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। स्थानीय विधायक अनुराधा राणा ने आयुष को उनकी जीत पर बधाई दी है। पूर्व विधायक रवि ठाकुर और कोकसर पंचायत के प्रधान सुनील कुमार ने भी आयुष को बधाई दी है।