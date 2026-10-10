फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Work worth Rs. 78 crores in progress in Shahpur: Kewal Pathania

शाहपुर में 78 करोड़ के कार्य जारी : केवल पठानिया

Sat, 10 Oct 2026 02:25 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 10 Oct 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
Work worth Rs. 78 crores in progress in Shahpur: Kewal Pathania
रैत (कांगड़ा)। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के तहत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति को लेकर विश्राम गृह शाहपुर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने की। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

विधायक ने बताया कि क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से लगभग 78 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। इनमें भवनों के निर्माण पर करीब 22 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत लगभग 26 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण जारी है। इसके अलावा नाबार्ड पोषित परियोजनाएं भी चल रही हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि धारकंडी क्षेत्र की चार सड़कों की डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी गई है। विधायक ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अधिकारी मौके पर जाकर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed