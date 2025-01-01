Kangra News: ई-बस में करें धर्मशाला से मनाली का सफर

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धर्मशाला। धर्मशाला से मनाली के बीच सफर करने वाले यात्री एचआरटीसी की डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक बस में आवागमन करेंगे। मनाली डिपो की ओर से संचालित यह नई बस सेवा 12 सितंबर से शुरू कर दी गई है। यह ई-बस प्रतिदिन धर्मशाला अंतरराज्यीय बस अड्डे से सुबह 7:10 बजे मनाली के लिए प्रस्थान करेगी और शाम करीब 5:30 बजे मनाली पहुंचेगी। लंबे सफर के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि यात्रियों को आरामदायक, आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त सफर उपलब्ध करवाने की दिशा में निगम ने धर्मशाला-मनाली रूट पर इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू किया है। संवाद