Kangra News: थुरल में ट्रैक्टर संचालकों का प्रदर्शन, बोले-चोर कहलाने को मजबूर

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प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारी भरकम कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदे थे, लेकिन काम पर निकलते ही हजारों रुपये के चालान काट दिए जाते हैं। एक ओर चालान का खौफ है तो दूसरी ओर बैंकों की किस्तों का बोझ उन्हें परेशान कर रहा है। इसके बावजूद सरकार उनके लिए कोई नीति नहीं बना रही है।यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने नीति बनाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि खनन बंद करना है तो पूर्ण रूप से बंद किया जाए, केवल ट्रैक्टर चालकों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। वे वैध तरीके से काम कर परिवार का भरण-पोषण करना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार तुरंत स्पष्ट नीति तय करे।मांग पूरी न होने पर संचालकों ने सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर ट्रैक्टर यूनियन थुरल के प्रधान अनिल शर्मा, महासचिव विशाल राणा, कोषाध्यक्ष देसराज, महिंद्र सिंह, पवन कुमार, राजेश कुमार और सुमित कुमार समेत कई संचालक उपस्थित रहे।