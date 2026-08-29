700 हेक्टेयर भूमि पर लगेंगे सात लाख पौधे : चंद्र कुमार

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कृषि मंत्री ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ आम का पौधा लगाकर किया। इसके उपरांत उन्होंने स्कूल परिसर में एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत भी पौधरोपण किया। लोगों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को हरा-भरा बनाने और वन संपदा की सुरक्षा के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। हालांकि यह कार्य केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, इसके लिए स्थानीय लोगों और समुदाय की सीधी भागीदारी अनिवार्य है।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत ग्राम पंचायतों, महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधरोपण और पौधों की उचित देखभाल के लिए वित्तीय मदद भी दी जा रही है। इससे रोपे गए पौधों के जीवित रहने की दर बढ़ेगी।समारोह में वन विभाग की सीसीएफ वासु कौशल और डीएफओ संदीप कोहली ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर एसपी उलमा अफरोज, एसडीएम नरेंद्र जरियाल, रेंज अधिकारी आशीष कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष चैन सिंह और बीडीसी सदस्य सचिन कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे।