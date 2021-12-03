फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Rajat Pehalwan from Kangra wins the grand wrestling bout at the Sayar Fair in Dadasiba.

Kangra News: कांगड़ा के रजत पहलवान ने जीता डाडासीबा का सायर मेला महादंगल

Fri, 18 Sep 2026 12:44 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 18 Sep 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Rajat Pehalwan from Kangra wins the grand wrestling bout at the Sayar Fair in Dadasiba.
डाडासीबा (कांगड़ा)। सायर मेले के उपलक्ष्य में डाडासीबा में सायर मेला दंगल कमेटी की ओर से महादंगल का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। दंगल कमेटी के प्रधान रविदत्त शर्मा और अन्य सदस्यों ने मुख्यातिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया। सुरेंद्र मनकोटिया ने दंगल कमेटी को 21 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। महादंगल में हिमाचल के अलावा पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के नामी पहलवानों ने अखाड़े में उतरकर दमखम दिखाया। कई दौर के कड़े मुकाबलों के बाद अंतिम व खिताबी भिड़ंत कांगड़ा के पहलवान रजत और मटौर के पहलवान कर्ण के बीच हुई।

शानदार दांवपेच दिखाते हुए रजत ने माली अपने नाम कर ली। दंगल कमेटी की ओर से विजेता पहलवान रजत को 31 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि व गुर्ज देकर सम्मानित किया गया। दंगल कमेटी के प्रधान रविदत्त शर्मा ने बताया कि इस महादंगल में दूर-दराज से आए पहलवानों ने उच्च स्तर की कुश्ती का प्रदर्शन किया। उन्होंने दंगल के सफल आयोजन के लिए दंगल कमेटी के सभी सदस्यों, सहयोगियों, पहलवानों और बड़ी संख्या में पहुंचे कुश्ती प्रेमियों का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed