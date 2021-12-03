Kangra News: कांगड़ा के रजत पहलवान ने जीता डाडासीबा का सायर मेला महादंगल
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 18 Sep 2026 12:44 AM IST
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डाडासीबा (कांगड़ा)। सायर मेले के उपलक्ष्य में डाडासीबा में सायर मेला दंगल कमेटी की ओर से महादंगल का आयोजन किया गया।
प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। दंगल कमेटी के प्रधान रविदत्त शर्मा और अन्य सदस्यों ने मुख्यातिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया। सुरेंद्र मनकोटिया ने दंगल कमेटी को 21 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। महादंगल में हिमाचल के अलावा पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के नामी पहलवानों ने अखाड़े में उतरकर दमखम दिखाया। कई दौर के कड़े मुकाबलों के बाद अंतिम व खिताबी भिड़ंत कांगड़ा के पहलवान रजत और मटौर के पहलवान कर्ण के बीच हुई।
शानदार दांवपेच दिखाते हुए रजत ने माली अपने नाम कर ली। दंगल कमेटी की ओर से विजेता पहलवान रजत को 31 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि व गुर्ज देकर सम्मानित किया गया। दंगल कमेटी के प्रधान रविदत्त शर्मा ने बताया कि इस महादंगल में दूर-दराज से आए पहलवानों ने उच्च स्तर की कुश्ती का प्रदर्शन किया। उन्होंने दंगल के सफल आयोजन के लिए दंगल कमेटी के सभी सदस्यों, सहयोगियों, पहलवानों और बड़ी संख्या में पहुंचे कुश्ती प्रेमियों का आभार व्यक्त किया।
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प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। दंगल कमेटी के प्रधान रविदत्त शर्मा और अन्य सदस्यों ने मुख्यातिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया। सुरेंद्र मनकोटिया ने दंगल कमेटी को 21 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। महादंगल में हिमाचल के अलावा पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के नामी पहलवानों ने अखाड़े में उतरकर दमखम दिखाया। कई दौर के कड़े मुकाबलों के बाद अंतिम व खिताबी भिड़ंत कांगड़ा के पहलवान रजत और मटौर के पहलवान कर्ण के बीच हुई।
शानदार दांवपेच दिखाते हुए रजत ने माली अपने नाम कर ली। दंगल कमेटी की ओर से विजेता पहलवान रजत को 31 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि व गुर्ज देकर सम्मानित किया गया। दंगल कमेटी के प्रधान रविदत्त शर्मा ने बताया कि इस महादंगल में दूर-दराज से आए पहलवानों ने उच्च स्तर की कुश्ती का प्रदर्शन किया। उन्होंने दंगल के सफल आयोजन के लिए दंगल कमेटी के सभी सदस्यों, सहयोगियों, पहलवानों और बड़ी संख्या में पहुंचे कुश्ती प्रेमियों का आभार व्यक्त किया।
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