Kangra News: रघुनाथ सिंह को बनाया प्रदेश अध्यक्ष

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राष्ट्रीय महामंत्री सुनील शिंदे ने बताया कि बैठक में सत्ता के विकेंद्रीकरण और 73वें-74वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम सभाओं को तीसरी सरकार के रूप में सशक्त बनाने के लिए देशव्यापी जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया। इसके तहत दिसंबर तक 10 राज्यों में प्रदेश व जिला इकाइयों के गठन का लक्ष्य तय किया गया है।राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव राज सूद ने नई नियुक्तियों की घोषणा करते हुए रघुनाथ सिंह राणा को हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। जीवन पात्रा को ओडिशा, विश्वजीत बोस को पश्चिम बंगाल और सौरभ भाटी को उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया।बैठक में हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पर सहमति बनी। इस दौरान संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय सहित अन्य नेताओं ने भी विचार रखे। संवाद