Kangra News: एक माह से लापता युवकों का सुराग नहीं, एसपी कार्यालय पहुंचे परिजन

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प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की नए सिरे से व्यापक छानबीन करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि बनखंडी के भगरोट निवासी कृष शर्मा पुत्र रमन कुमार और साक्षिव कुमार पुत्र राजेश कुमार 28 जुलाई को संस्कृत विद्यालय बलाहड़ के लिए निकले थे। दोपहर बाद घर न लौटने पर उनकी तलाश की गई तो उनके बैग ब्यास नदी के किनारे मिले थे।इसके बाद पुलिस ने नदी में डूबने की आशंका जताते हुए सर्च अभियान चलाया था, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। भाजपा नेता डॉ. सुकृत सागर ने कहा कि शुरुआती दौर में पुलिस के प्रयासों से शिकायत नहीं है, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से जांच की गति धीमी महसूस हो रही है। उन्होंने एसपी से वरिष्ठ स्तर पर समीक्षा करने, विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद लेने और 15 दिनों में ठोस प्रगति करने का आग्रह किया।वहीं, युवकों के पिता ने कहा कि आवश्यक जानकारी देने के बावजूद बच्चों का पता न चलने से चिंता बढ़ रही है। बीडीसी उपाध्यक्ष रुबीना चौधरी ने भी इसे गंभीर मामला बताया। प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों को एफआईआर की प्रति देने और जांच की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाने की मांग भी रखी है।