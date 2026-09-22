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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Kitchen hall inaugurated at the Jwalamukhi Municipal Council office complex.

Kangra News: ज्वालामुखी नप कार्यालय परिसर में किचन हॉल लोकार्पित

Tue, 22 Sep 2026 08:35 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 22 Sep 2026 08:35 PM IST
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Kitchen hall inaugurated at the Jwalamukhi Municipal Council office complex.
नवनिर्मित किचन का शुभ आरम्भ करते विधायक संजय रत्न व पार्षद स्तोत्र जागरूक पाठक
ज्वालामुखी (कांगड़ा)। नगर परिषद कार्यालय परिसर में नवनिर्मित किचन हॉल का मंगलवार को स्थानीय विधायक संजय रतन ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा भी लिया। विधायक ने कहा कि इस किचन हॉल के निर्माण से सामाजिक समारोहों, बैठकों और सामुदायिक आयोजनों के दौरान खानपान की व्यवस्थाएं संचालित करने में शहरवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
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कार्यक्रम में पहुंचने पर नगर परिषद अध्यक्ष सोम किरण शर्मा की अगुवाई में पार्षदों और कर्मचारियों ने विधायक का स्वागत किया। समारोह में एसडीएम संजीव शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञानेश्वर शर्मा, संगठन महासचिव नीरज शर्मा तथा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) अक्षित गुप्ता सहित अन्य गण्यमान्य व स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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