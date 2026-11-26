स्वास्थ्य खंड महाकाल के तहत बैजनथा और घिरथोली में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर शुरू होगा।जागरूकतागगल हवाई अड्डे में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह की गतिविधियां सुबह 10 बजे से शुरू होंगी।समापनशहीद सुरेंद्र सिंह राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परौर में एनएसएस शिविर का समापन पूर्वाह्न 11 बजे होगा।बैठकभारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला की ओर से पूर्वाह्न 11 बजे संडे ऑन साइकिल रैली के 100वें संस्करण के आयोजन के लिए बैठक करवाई जाएगी।आइडियाथॉनसमग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश की ओर से पूर्वाह्न 11:30 बजे राजकीय उच्च विद्यालय (बाल) धर्मशाला में उद्यमशील विचारों और नवाचारों पर राज्य स्तरीय आइडियाथॉन का आयोजन होगा।